Türkiye yeni yıla renkli görüntülerle girdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de dört bir köşesi birbirinden renkli ve coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Türkiye 2019 yılına renkli görüntülerle girdi. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında meydanlara akın etti. Yılbaşı coşkusuna ne yağmur engel olabildi, ne de soğuk. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı cadde ve meydanlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. İstanbul'da her yıl olduğu gibi kutlamaların merkezi Taksim meydanıydı.Onbinlerce vatandaş, turistlerle birlikte hep bir ağızdan geri sayım yaptı, havai fişekleri izledi. Dilek balonu uçuranlar da vardı. İstiklal caddesi adeta bir insan seline dönüştü. İğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalıktı.Kadıköy, Beşiktaş ve diğer semtler de insanların yeni yıl coşkusuna sahne oldu.Başkent Ankara ise 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.Tunalı Hilmi Caddesi de yılbaşı coşkusuna sahne oldu.İzmirliler her yıl olduğu gibi yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla merhaba dedi. Meydanı dolduran kalabalık, DJ Mano'nun konseriyle coştu.2019 yılının gelişi, Edirne'de de coşkuyla kutlandı. Eğlence mekanları dolup taştı. Komşu ülkelerden de çok sayıda turist yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih etti.Muğla'nın turizm merkezlerinde de birbirinden coşkulu kutlamalar vardı. Marmaris'te kutlamaların adresi 19 Mayıs Gençlik Meydanı oldu. Çeşitli müzik grupları sahne aldı.Bodrum'da Barlar Sokağı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerindeki mekanlarda yoğunluk yaşandı. Belediye Meydanı'ndaki kalabalık ise yeni yıla Edis konseriyle girdi. Yağışa aldırmayan kalabalık, yeni yıla şemsiyeleriyle girdi.Fethiye ilçesinde ise kutlamaların adresi Beşkaza meydanıydı.Burası da Kırklareli. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na toplanan vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı. DJ Çağlar Bal'ın konseriyle coştu.Antalya'da ise çok ilginç bir yeni yıl kutlaması yaşandı. Kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren bir grup, geri sayımın ardından hem yeni yıla, hem de denize girdi.Alanya'da ise kutlamaların gözde mekanları Alanya Kalesi ve çarşı merkezindeki eğlence yerleriydi. Barlar sokağında süslemelerin tutuşmasıyla çıkan küçük çaplı yangın ise kısa sürede söndürüldü.En anlamlı yılbaşı gösterisi ise Türkiye'nin kayak merkezlerinden Uludağ'da yaşandı. Kayak eğitmenleri, ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kaydı.