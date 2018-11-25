ABD'nin paralel dışişleri olarak bilinen sözde düşünce kuruluşu CFR, çarpıcı bir rapor yayımladı. "Türkiye ile stratejik ilişkinin bittiği" vurgulanan Dış İlişkiler Konseyi raporunda "Türkiye yerine YPG ile çalışılması gerektiği" savunuldu.

ABD'nin dış ilişkiler konseyi "Ne Düşman Ne Dost- ABD Türkiye ilişkilerinin geleceği" başlıklı çarpıcı bir rapor yayımladı.



Raporun ön sözünde Türkiye ile ABD'nin artık müttfefik olmadığı belirtiliyor.



Sözcü gazetesinde yer alan 28 sayfalık raporda, Türkiye, Amerika'nın rakibi olarak değerlendiriliyor.



ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından olan konsey, Amerika'nın YPG ile işbirliğine devam etmesini istiyor.



Raporda, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı İdlib anlaşmasının ABD'de yaratttığı rahatsızlığa da dikket çekiliyor.



ABD'nin parelel dışişleri olarak tanınan CFR adlı konseyin raporunda "Amerika, Türkiye ile değil PKK ile çalışmalı" fikri savunuluyor.



ulusal.com.tr