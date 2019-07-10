Türkiye'yi kuşatma planı! Fransa ve İngiltere'den Suriye'ye ek asker

İngiltere ve Fransa, ABD'nin talebi üzerine Suriye'ye ek asker gönderiyor. İki ülkenin terör örgütü IŞİD'le mücadeleyi öne sürerek Suriye'deki asker sayısını artıracağı iddia edildi

İngiltere ve Fransa'nın, Amerika'nın Suriye'deki askerlerini çekmesiyle oluşacak boşluğu doldurmak amacıyla bölgeye ek asker göndermeyi kabul ettiği iddia edildi.



Amerikan strateji dergisi Foreign Policy, İngiltere ve Fransa'nın Washington hükümetinin isteğine olumlu yanıt vererek Suriye'deki asker sayılarını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracağını yazdı.



Amerika Savunma Bakanlığından ise söz konusu bilgiyi doğrulamadı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, bu konunun İngiltere ve Fransa'yla konuşulması gerektiğini belirtti.



Foreign Policy, İtalya'nın da Suriye'ye ilave asker göndermek için karar aşamasında olduğu ifade edildi. Birçok Balkan ve Baltık ülkesinin bölgeye çok az sayıda asker göndermesinin "neredeyse kesin" olduğu haberde yer aldı.



Almanya ise Amerika'nın Berlin'e yaptığı terör örgütü IŞİD'le mücadelede asker sayısını artırma çağrısını Pazartesi günü reddetmişti.



ABD'nin Suriye'de bulundurduğu 2 bin ila 2 bin 500 arasındaki asker sayısını 400'e indirmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr

