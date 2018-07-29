Amerika, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın Güney Kıbrıs Rum kesimine akredite olan Büyükelçileri, Türkiye karşıtlığında birleşti. Lefkoşa'da düzenlenen "Dış Rumlar Konferansına" katılan temsilciler, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine karşı askeri müdahaleyi gündeme getirdi.

Rum tarafının davetiyle bir araya geldiler. Türkiye karşıtlığında birleşerek askeri müdahaleyi gündeme getirdiler.



Güney Kıbrıs Rum kesiminin ev sahipliğinde Lefkoşa'da "Dış Rumlar Konferansı" düzenlendi. Konferansa Amerika, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın Rum kesimine akredite olan büyükelçileri katıldı.



İsrail Büyükelçisi Sammy Revel, Türkiye'nin Rum tarafının Münhasır Ekonomik Bölgesinde faaliyetlerini kınadığını söyledi. Doğal kaynakların araştırılıp kullanma hakkının Güney Rum kesiminde olduğunu belirten Revel, sorunların askeri müdahaleler olmadan çözmeydi umduklarını ifade etti. Revel, Kıbrıslı Türklerin Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerindeki hakkını ise görmezden geldi.



Türkiye'ye karşı bir askeri müdahale mesajı da Mısır Büyükelçisi Mai Taha Mohamed'den geldi. Mohamed, Türkiye'nin Rum tarafını taciz ettiğini öne sürdü " Umarız bölgede askeri güç kullanacak noktaya gelmeyiz" dedi.



Yunanistan Büyükelçisi Elias Photopoulos da Atina'nın konuyla ilgili görüşünün açık olduğunu kaydetti.



İsrail, Mısır ve Yunanistan büyükelçilerine destek Amerika ile İngiltere'den geldi. Konferansta konuşan ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty, Türkiye'nin Rumlara karşı olumsuz bir tavır gösterdiğini iddia etti, bu tavırların kabul edilemez olduğunu savundu.



İngiltere Yüksek Komiseri Vekili Ian Whiting ise Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerinden endişe duyduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr