Türkiye'de bir ilk: 5G destekli akıllı fabrika dönemi başlıyor

Vodafone Türkiye ve BSH Ev Aletleri, dijital dönüşüm vizyonları doğrultusunda üretim sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye üretim sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan iş birliği kapsamında, BSH’nin Çerkezköy Çamaşır Makinesi Fabrikası'ndaki operasyonların önemli bir bölümü dijital ortama aktarıldı. Projede 5G SA MPN (Standalone - Mobile Private Network) altyapısı ve ileri görüntü işleme teknolojileri kullanıldı.

DEV ZİRVEDE TEKNOLOJİNİN LİDERLERİ BULUŞTU

Bu özel teknolojinin sağladığı faydaların kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısına sektörün üst düzey isimleri katıldı. Toplantıda Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve BSH Türkiye CTO/COO’su Hakan Mandalı hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, projenin sadece Türkiye için değil global ağları için de bir ilk olduğunu vurguladı. Şengül, iş birliğine dair şunları söyledi: “Vodafone Business ile hayata geçirdiğimiz 5G projesi, Türkiye’de sanayinin dönüşümüne yön veren örneklerden biri olmasının yanı sıra ihracat odaklı büyüme vizyonumuzu da güçlendiriyor. 5G'nin sunduğu yüksek güvenilirlikteki bağlantı, ihracatın temel taşları olan stok doğruluğunu, sevkiyat hazırlık sürelerini ve siparişe cevap verme hızını iyileştiriyor. Küresel ağımızda bir ilki daha Türkiye'de gerçekleştirmek, ülkemizin referans merkezi olarak konumunu pekiştiriyor ve bizi gururlandırıyor. Bu yaklaşımımızla Türkiye’den dünyaya değer üretmeye devam ediyoruz.”

1 NİSAN 2026'DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Basın toplantısında konuşma yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye’nin 20 yıl içinde 480 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptığını belirterek, “Bugün ülkemizde 2,1 milyon KOBİ’nin ve 6 bin büyük kurumun teknoloji ortağıyız ve dijitalleşmenin sunduğu faydaları bu işletmelerle buluşturarak büyümelerine ve ülkemizin ekonomisini büyütmelerine destek oluyoruz” dedi. BSH ile hayata geçirilen projenin Türkiye ekonomisi açısından bir ilk olduğunu belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: “1 Nisan 2026 tarihiyle birlikte bireysel ve kurumsal tüm abonelerimiz ve iş ortaklarımızı bu eşsiz teknolojiyle tanıştıracağız. Özellikle iş dünyasına sunacağımız özel çözümlerle verimliliği artırıp ülkemizin dijital yolculuğuna desteğimizi sürdüreceğiz.”

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Türkiye üretim sektöründe ilk kez 5G Standalone mimarisine sahip özel mobil şebeke altyapısının kullanıldığını açıkladı. “Vodafone Business olarak, iş ortaklarımıza 5G teknolojisinin sağladığı fırsatları sunuyoruz” diyen Kestioğlu, BSH Çerkezköy tesislerinde BTK’nın özel izniyle kurulan MPN teknolojisi sayesinde sanayide yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

"İŞLETMELERE İLHAM OLMASINI BEKLİYORUZ"

Türkiye’de ticari kullanım anlamında bir ilk olan 5G tabanlı görüntü işleme çözümü ile üretim hattındaki verilerin gerçek zamanlı analizinin mümkün hale geldiğini belirten Kestioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “BSH ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, Türkiye’de üretim sektöründe 5G’nin potansiyelini gerçeğe dönüştüren ilk adım oldu. Vodafone Business olarak bu tip öncü projeleri çok önemsiyoruz. Dijital dönüşüme sadece ilave bir yatırım diye bakan, tereddütlü yaklaşan birçok işletmeye cesaret vermesi adına önemli buluyoruz. Teknoloji ile kendi işini başarıyla dönüştürmüş ve ciddi tasarruf sağlamış örneklerin tüm işletmelere ilham olmasını bekliyoruz.”

DİĞER TESİSLERE DE YAYILACAK

BSH Türkiye CTO & COO’su Hakan Mandalı, hayata geçirilen projenin önemine dikkat çekerek, bu teknolojiyi diğer tesislere de taşıyacaklarının sinyalini verdi. Mandalı, şu değerlendirmelerde bulundu: "5G Bağımsız Mobil Özel Şebeke gibi geleceğin teknolojilerini üretim hatlarımıza entegre ederek verimliliği artırırken inovasyon kapasitemizi de katlayan bir altyapı inşa ediyoruz. 5G'nin sunduğu güvenli bağlantı sayesinde, üretim süreçlerimiz gerçek zamanlı yönetilebiliyor ve küresel pazarların dinamiklerine anında uyum sağlanabiliyor. Çamaşır Makinesi fabrikamızda kurulan teknik mimari ve elde edilen operasyonel kazanımlar doğrultusunda, 5G uygulamasının diğer üretim tesislerimizde de ölçeklenmesini planlıyoruz. BSH olarak teknolojide öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Proje ile Vodafone Business’ın sunduğu 5G tabanlı özel ağ çözümü devreye alındı ve sistem tamamen dijitalleştirilerek daha hızlı, güvenli ve düşük gecikmeli bir iletişim altyapısı oluşturuldu. Yeni sistemle birlikte stok sahası operasyonlarında gözle görülür iyileşmeler sağlandı. CRM entegrasyonu sayesinde üretim, lojistik ve forklift yönetimi süreçleri gerçek zamanlı izlenebilir hale geldi. Gerçek zamanlı veri akışı, stok doğruluğunu en üst seviyeye çıkarırken, yanlış yönlendirmeden kaynaklanan üretim duruşlarını ortadan kaldırdı. İş birliği neticesinde forklift hareketleri yüzde 100 doğrulukla yönlendirilmeye başlandı. Görüntü işleme teknolojisi sayesinde yanlış yerleştirme ve kayıt hataları tamamen elimine edildi. Ayrıca kapalı MPN altyapısı ile veri güvenliği üst seviyeye taşınırken kesintisiz performans sağlandı.

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KAPISI ARALANDI

Vodafone Business tarafından geliştirilen proje, Türkiye’de sanayinin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyor. 5G’nin yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sayesinde üretim tesisleri daha esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Vodafone Business'ın, bu projeyle birlikte üretimden lojistiğe, enerjiden perakendeye kadar birçok sektörde 5G çözümlerini hayata geçirmeyi sürdüreceği bildirildi.