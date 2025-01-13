Türkiye’de depozito iade sistemi: 11 soruda detaylar

4- DOA uygulaması nasıl çalışır?

DOA uygulaması, Android ve iOS mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama, kullanıcıların karekod okutmasıyla çalışır ve depozito iade makinelerine bırakılan ambalajlar için depozito bedeli, kullanıcının e-cüzdanında birikir. Biriken bakiye, QR kod ile ödeme özelliği olan tüm POS cihazlarında ve anlaşmalı restoran ve marketlerde kullanılabilir.