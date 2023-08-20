Türkiye'de Düzensiz Göçmen Sorunu! Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri

Türkiye son yıllarda dünyanın en büyük göçmen hareketlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bölgesel çatışmalar, siyasi krizler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle milyonlarca insan Türkiye'ye sığınmaya çalışıyor. Ancak bu durum hem Türkiye hem de düzensiz göçmenler için ciddi sorunlara yol açıyor. Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi nasıl yürütülüyor? Düzensiz göçmenlerin hakları ve sorumlulukları neler? Düzensiz göçmen sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilir mi? Tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE DÜZENSİZ GÖÇ!

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında olması, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması itibariyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, ülkemizin bölgesinde yükselen güç olması üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’yi transit ülke konumundan çıkarıp hedef ülke konumuna taşımıştır. Bunlarla birlikte Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlarda yıllardır süregelen çalkantılar Türkiye’ye kitlesel akınlara yol açmış, tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışıyla ülkemiz zor durumda bulunan bu sığınmacılara kucak açmıştır.

Düzensiz göçün beraberinde getirdiği güvenlik ve sosyo-ekonomik riskler oldukça fazladır. Düzensiz göçmenler; insan kaçakçılığı, terör örgütleri, suç şebekeleri ve istihbarat servisleri tarafından istismar edilebilmekte, ülkenin huzur ve istikrarını tehdit edebilmektedir. Ayrıca, düzensiz göçmenler; sağlık, eğitim, barınma, istihdam gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmakta, sosyal yardımlara muhtaç hale gelmekte, yerel halkla kültürel ve ekonomik çatışmalara girmekte, yasadışı faaliyetlere bulaşmakta veya maruz kalmaktadır.

GÖÇLE MÜCADELE DAİRESİ

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi için geliştirdiği stratejiler ve kurduğu Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi'nin görev alanları şu şekildedir:



- Düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası mekanizmalar ve iş birliklerinin güçlendirilmesi

- Sınır güvenliğinin arttırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirler geliştirilmesi

- Yabancı iş gücü göçünün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesi

- Düzensiz göçmenlere ilişkin ülke içerisindeki işlemlerin insan hakları odaklı yürütülmesi, hassas durumdaki düzensiz göçmenlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması ve düzensiz göçle mücadelede kanıta dayalı politikalar üretilmesi

- Düzensiz göçmenlerin insan hakları standartları çerçevesinde geri gönderilmesi sisteminin güçlendirilmesi ve yeniden uyumlarının sağlanması

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Düzensiz göçmen sorununa kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası iş birliğinin önemi büyüktür. Türkiye'nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmesi, Avrupa Birliği ile sığınmacı mutabakatının uygulanması, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yapılması, kaynak ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bu konuda atılması gereken adımlardandır. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin insan haklarına saygılı bir şekilde geri gönderilmesi veya yeniden yerleştirilmesi için uluslararası standartların uygulanması da önemlidir.

Sonuç olarak, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkin bir şekilde yürütülmesi gereken bir konudur. Düzensiz göçmenlerin hem Türkiye hem de kendileri için oluşturduğu sorunların çözümü için hem kaynak hem de hedef ülkeler arasında iş birliği ve dayanışma şarttır. Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmalar takdire şayandır ancak daha fazlasının yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.