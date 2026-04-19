Türkiye'de heliport sayısı 85’e yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 2002 yılında 21 olan işletme izinli heliport sayısı 85’e ulaştı

Toygu Ökçün
Türkiye'de heliport sayısı 85’e yükseldi
Yayınlanma:

Türkiye genelindeki 85 heliportun yapısal özellikleri kullanım amaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Yapılan teknik derlemeye göre toplam kapasitenin dağılımı şu şekildedir:

  • Yükseltilmiş (Bina Üzeri) Heliportlar: 40 adet
  • Yer Seviyesi Heliportlar: 41 adet
  • Gemi Üzeri Heliportlar: 4 adet

Mevcut kapasiteye ek olarak 11 yeni heliport başvurusuyla ilgili idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Tesislerin büyük çoğunluğu operasyonel olarak küçük heliped sınıfında değerlendiriliyor.

STRATEJİK KULLANIM VE KURUMSAL KOORDİNASYON

Heliport ağının genişletilmesi çalışmaları; hava taksi taşımacılığı, acil sağlık hizmetleri ve afet yönetimi odaklı sürdürülüyor. Özellikle deprem, orman yangınları ve tıbbi tahliye operasyonlarında kritik öneme sahip olan bu alanlar; valiliklerin koordinasyonunda belediyeler, üniversiteler ve özel teşebbüsler tarafından inşa ediliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm tesislerin uluslararası emniyet standartlarına uygunluğunu denetleyerek helikopter taşımacılığının güvenli bir zeminde yürütülmesini sağlıyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
Çocukların dijital güvenliği için 4 bakanlıktan ortak eylem planıÇocukların dijital güvenliği için 4 bakanlıktan ortak eylem planıGündem
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısıBugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısıHava Durumu
helikopter
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Yola çıkacak sürücüler dikkat! Yola çıkacak sürücüler dikkat!