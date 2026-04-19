Türkiye'de heliport sayısı 85’e yükseldi

Türkiye genelindeki 85 heliportun yapısal özellikleri kullanım amaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Yapılan teknik derlemeye göre toplam kapasitenin dağılımı şu şekildedir:

Yükseltilmiş (Bina Üzeri) Heliportlar: 40 adet

Yer Seviyesi Heliportlar: 41 adet

Gemi Üzeri Heliportlar: 4 adet

Mevcut kapasiteye ek olarak 11 yeni heliport başvurusuyla ilgili idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Tesislerin büyük çoğunluğu operasyonel olarak küçük heliped sınıfında değerlendiriliyor.

STRATEJİK KULLANIM VE KURUMSAL KOORDİNASYON

Heliport ağının genişletilmesi çalışmaları; hava taksi taşımacılığı, acil sağlık hizmetleri ve afet yönetimi odaklı sürdürülüyor. Özellikle deprem, orman yangınları ve tıbbi tahliye operasyonlarında kritik öneme sahip olan bu alanlar; valiliklerin koordinasyonunda belediyeler, üniversiteler ve özel teşebbüsler tarafından inşa ediliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm tesislerin uluslararası emniyet standartlarına uygunluğunu denetleyerek helikopter taşımacılığının güvenli bir zeminde yürütülmesini sağlıyor.