Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan son tebliğ ile Türkiye'deki sendikalı işçi haritası netleşti; milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı ocak ayı istatistiklerinde en çok üyesi olan sendika ve en kalabalık iş kolları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren dünyasının merakla beklediği verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın hazırladığı "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye genelinde toplam 16 milyon 699 bin 84 işçi istihdam ediliyor. Bu çalışanların 2 milyon 413 bin 790'ının bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. Ortaya çıkan bu tabloya göre, Türkiye'deki işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 14,45 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK ÇALIŞAN HANGİ SEKTÖRDE?

Bakanlığın listelediği 20 farklı işkolu arasında, çalışan sayısı bakımından en yoğun sektör de netlik kazandı. İstatistiklere göre en fazla işçinin yer aldığı işkolu, 4 milyon 375 bin 904 çalışanla "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu.

İstihdam yoğunluğunda bu sektörü sanayi ve üretim kolları izledi. "Metal" işkolu 1 milyon 918 bin 111 işçiyle ikinci sırada yer alırken, "inşaat" işkolu 1 milyon 711 bin 852 çalışan sayısıyla üçüncü büyük sektör olarak kayıtlara geçti.

ÜYE SAYISINDA LİDER SENDİKA

Tebliğde sendikaların güncel üye sayıları da detaylandırıldı. Tüm işçi sendikaları arasında yapılan sıralamada Hizmet-İş, sahip olduğu 276 bin 537 üyeyle ilk sıraya yerleşti.

Zirve yarışında Hizmet-İş'i, 271 bin 600 kayıtlı üyesiyle Türk Metal Sendikası takip etti. Üye sayısı bakımından üçüncü büyük sendika ise 215 bin 234 üyeyle Öz Sağlık-İş oldu.

