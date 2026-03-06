Türkiye'deki İranlılar ülkelerine dönüyor: "Önce vatanım”

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye’de bulunan İranlı vatandaşlar ülkelerine dönmek için Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’na yöneldi. Sınır hattında yoğunluk oluşurken bazı İranlılar “Ülkemize destek olmak için dönüyoruz” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye-İran sınırında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’de bulunan İranlı vatandaşlar ülkelerine dönmek için Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na yöneliyor.

Sınır hattında yoğunluk oluşurken güvenlik önlemleri kapsamında günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu bildirildi. Yetkililer, ticari yük geçişlerinin ise kontrollü şekilde devam ettiğini açıkladı.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda bekleyen İranlı vatandaşlar, Türkiye’ye turistik amaçla geldiklerini ancak savaş nedeniyle ülkelerine dönme kararı aldıklarını ifade etti.

ÜLKEMİZE DESTEK OLMAK İÇİN GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ

Bir İranlı vatandaş, Türkiye’de bir süre daha kalmayı planladıklarını belirterek, "Gezmek için Türkiye’ye gelmiştik. Biraz daha kalacaktık ancak savaş çıktı. Bu yüzden memleketimize dönüyoruz. Türkiye’nin gezilecek çok güzel yerleri var. Sultanahmet’e de gittik. Ama şimdi ülkemize destek olmak ve insanlarımızın yanında olmak için geri dönmek istiyoruz" dedi.

"ÖNCE VATANIM VE TOPRAĞIM”

Bir başka İranlı vatandaş ise ülkesine destek olmak istediğini dile getirerek, “Memleketimize, insanlarımıza zarar veriyorlar. Şimdi onların yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme yardım etmek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım” ifadelerini kullandı.

İran’da internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını belirten bir kişi de gelişmeleri yerinde takip etmek için ülkelerine döndüklerini söyledi.

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü ifade eden bir İranlı ise, “Savaş için biraz erken döndük. Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da iki yıl askerlik yapılıyor. Ülkeme destek vermek için elimden ne gelirse yaparım” diye konuştu.

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından ülkesine dönmeye çalışan bir başka İranlı da İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek, “Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz” dedi.

