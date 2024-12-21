Türkiye'den Almanya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz." denildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'den Almanya'daki saldırıya kınama
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Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişi, aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürdü. Yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye'den de Almanya'da meydana gelen saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'da Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Ölü ve yaralılar varAlmanya'da Noel pazarına saldırı! Ölü ve yaralılar varDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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