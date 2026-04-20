Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün yürüttüğü "2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'den dört yerleşim yeri aday gösterildi.

Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye'yi uluslararası "En İyi Turizm Köyü" programında temsil edecek dört yeni aday yerleşim kesinleşti. Tarihi mirasın korunması, yerel yaşamın sürdürülebilirliği ve turizmde kalite odaklı gelişim kriterlerine göre seçilen adayların, uluslararası değerlendirme sürecinde Türkiye'ye güçlü bir konum kazandırması hedefleniyor.

Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi - Resim : 1

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK O DÖRT CENNET KÖŞESİ

Program kapsamında Türkiye adına yarışacak yerleşimler, ülkenin farklı bölgelerinin özgün dokusunu yansıtıyor. Çanakkale Adatepe Köyü, İzmir Sığacık Mahallesi, Muğla Eski Datça Mahallesi ve Tunceli Ziyaret Köyü; sahip oldukları özgün kimlik ve benimsedikleri sürdürülebilir turizm yaklaşımlarıyla programa aday gösterildi. Söz konusu dört yerleşim, sahip oldukları yerel potansiyelle dünya turizm sahnesinde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi - Resim : 2

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirlenen yeni adaylıklara ilişkin süreci değerlendirdi. Bakan Ersoy şunları kaydetti: “Yerel değerlerimizi koruyarak turizmi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda attığımız adımların uluslararası platformlarda karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adaylıkların, ülkemizin turizmdeki zenginliğini ve özgünlüğünü bir kez daha dünya sahnesine taşıyacağına inanıyorum.”

Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi - Resim : 3

Aday yerleşimlerin her biri için hazırlıklar, ilgili kurumların işbirliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Köyler, sahip oldukları kültürel miras, özgün kimlik ve sürdürülebilir turizm yaklaşımları çerçevesinde kapsamlı bir inceleme aşamasından geçiyor. Her ülkenin en fazla 8 adayla katılım sağlayabildiği programda, Türkiye'nin başvuru işlemlerinin 9 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Küresel çapta yapılacak değerlendirmelerin sonuçlarının ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanması bekleniyor.

Türkiye'den dört yerleşim yeri '2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı'na aday gösterildi - Resim : 4

TÜRKİYE'NİN KÖYLERİ ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Türkiye, programın önceki yıllarında da elde ettiği başarılarla biliniyor. 2021 yılında Nevşehir'deki Mustafapaşa ve Sakarya'daki Taraklı, 2022 yılında İzmir'deki Birgi, 2023 yılında İzmir'deki Şirince, 2024 yılında ise Antalya'daki Ormana “En İyi Turizm Köyü” unvanını kazandı. Geçtiğimiz yıl olan 2025'te ise Muğla'daki Akyaka, İzmir'deki Barbaros, Mardin'deki Anıtlı ve Antalya'daki Kale Üçağız bu prestijli listeye girerek Türkiye'nin turizmdeki istikrarını kanıtlamıştı.

NBA play-off sonuçları: Thunder ve Celtics ilk turda farklı kazandıNBA play-off sonuçları: Thunder ve Celtics ilk turda farklı kazandıSpor
Kahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendiKahramanmaraş'ta saldırı sonrası ders başı: Öğretmen ve öğrenciler için anma töreni düzenlendiGündem
