Türkiye'den Filistin'e Tıbbi Destek

Türkiye, Gazze'ye yardım ve tıbbi destek malzemeleri göndermeye devam ediyor.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu.

Filistin'e yardımların devam edeceğini ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.