Türkiye'den Filistin'e Tıbbi Destek

Türkiye'den Filistin'e gönderilen tıbbi destek malzemeleri Mısır'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den Filistin'e Tıbbi Destek
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Türkiye, Gazze'ye yardım ve tıbbi destek malzemeleri göndermeye devam ediyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu.

Filistin'e yardımların devam edeceğini ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

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