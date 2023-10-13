Türkiye'den Filistin'e Tıbbi Destek
Türkiye'den Filistin'e gönderilen tıbbi destek malzemeleri Mısır'a ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yardımlarımız devam edecek. Filistin halkının yanındayız." açıklamasını yaptı.
Türkiye, Gazze'ye yardım ve tıbbi destek malzemeleri göndermeye devam ediyor.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’den gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin Filistin’e gönderilmek üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu.
Filistin'e yardımların devam edeceğini ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.