Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı Yola Çıktı

Türkiye'nin Gazzeli siviller için insani yardımlarını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Mısır'a hareket etti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

Türkiye'den Gazze'ye Yeni Yardım Uçağı Yola Çıktı
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Türkiye'nin Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımları devam ediyor. Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşmıştı.

Yeni Yardım Uçağı Yola Çıktı!

Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait yeni insani yardım uçağı da Mısır'a hareket etti. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # insani yardım # türkiye # israil # filistin
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