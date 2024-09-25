Türkiye'den Lübnan'a insani yardım! 30 ton malzeme taşıyan uçak Beyrut'a ulaştı

Türkiye, Lübnan'a insani yardım elini uzattı. 30 ton tıbbi malzeme ve ilaçtan oluşan askeri kargo uçağı, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım! 30 ton malzeme taşıyan uçak Beyrut'a ulaştı
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İsrail'in yoğun saldırı başlattığı Lübnan'a Türkiye'den yardım eli geldi. Türkiye'den gönderilen ve 30 ton tıbbi malzeme ve ilaçtan oluşan askeri kargo uçağı, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı.

İnsani yardım uçağını, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy karşıladı.

Türk hükümetinin, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiğinin altını çizen Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Türkiye'nin insani yardımlarını çok hızlı şekilde kendilerine ulaştırdığını, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy'un da Lübnan'ın sağlık alanındaki ihtiyaçları için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kendilerine ilettiğini aktardı.

Ebyad, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarının çapını genişletmeye devam ettiğini belirten Ebyad, bu bağlamda can kayıpları ve yaralı sayılarının yükselmesiyle sağlık alanındaki ihtiyaçların da arttığını kaydetti.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım! 30 ton malzeme taşıyan uçak Beyrut'a ulaştı - Resim : 1

İNSANİ YARDIM OPERASYONUNUN AYRINTILARI

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve Lübnan’ın talepleri doğrultusunda insani yardım operasyonunun gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail saldırganlığının artmasıyla zor günler geçiren Lübnan halkıyla dayanışma yardımını Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerin vurgulayan Ali Barış Ulusoy, Türkiye’nin 2010 yılında güneydeki Sayda kentinde inşa ettiği Türk Hastanesi’nin de şu anda hizmet verdiğini ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy, Lübnan Sağlık Bakanlığının önümüzdeki günlerde Sayda’daki Türk Hastanesi’nin kapasitesini artırarak tam kapasiteyle hizmet vereceği bilgisini paylaştı.

Ulusoy, Lübnan makamlarının talepleri üzerine 48 saat içerisinde 30 tonluk tıbbi malzeme, ilaç ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımları askeri kargo uçağıyla Beyrut’a ulaştırdıklarını kaydetti.

Bu yardımlarla, zor günler geçiren Lübnan halkıyla olan dayanışmalarını gösterdiklerini anlatan Ulusoy, Türkiye’nin insani yardımlarıyla Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım! 30 ton malzeme taşıyan uçak Beyrut'a ulaştı - Resim : 2

LÜBNAN'DA 558 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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