Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama: Gazze'de işgal ve katliam sürüyor

Açıklamada, “Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta, bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi derinleştirmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barışın ancak uluslararası hukuka saygı, diplomasi ve temel insan haklarının korunmasıyla sağlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurması, ateşkesi kabul etmesi ve iki devletli çözüm sürecine dönmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye, İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçladığı bu adımlarının engellenmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’ni, İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerine karşı bağlayıcı kararlar almaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.