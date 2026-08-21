Türkiye’den Netanyahu’ya kırmızı bülten talebi: “Hesap sorulamaz anlayışını kabul etmiyoruz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünü belirten Gürlek şunları ifade etti: “Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında ‘soykırım’ suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.”

NETANYAHU VE MOSKOVİTCH’İN YARGILANDIĞI SUÇLAR

Gürlek, Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch’in, Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında hangi suçlardan yargılandığını şöyle sıraladı: “Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch, Gazze’ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında ‘insanlığa karşı suç’, ‘soykırım’, ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’, ‘eziyet’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘ulaşım araçlarının kaçırılması’ suçlarından yargılanmaktadır.”

Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:“Gazze’de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze’de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.”

“MAZLUMLARIN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceklerini kaydederek, “İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız.” ifadesini kullandı.