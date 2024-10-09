Türkiye'den normalleşme temizliği! Ankara-Şam normalleşmesine karşı çıkan gruplar tasfiye ediliyor

Eski adı ÖSO olan Esad'a muhalif Suriye Milli Ordusu’nda Türkiye tarafından normalleşme temizliği yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sıcak mesajlarının ardından normalleşme süreci yeniden canlanmıştı. Bu durum, Suriye’nin kuzeyindeki ABD bağlantılı grupları harekete geçirdi.

İki ülke arasındaki güven artırıcı adımları baltalamaya çalışan gruplar, Türkiye kontrolündeki sözde Suriye Geçici Hükûmeti ile işbirliklerini durdurduklarını açıklamaya başladı. İlk grup, “Şam Cephesi” olmuştu.

“Suriye Milli Ordusu’nun yeniden yapılandırılması” kapsamında bazı grupların tasfiye edileceği açıklanmıştı. İlk olarak Kuzey Şahinleri Tugayı’ndan karargâhlarını teslim etmeleri istendi.

Grup liderlerine de Sultan Murad Tugayı ya da Feylaku'ş Şam’a katılabileceği bildirildi. Ancak grup bu kararı reddetti, Şam Cephesi’ne katıldığını duyurdu. Üstelik iki grubun Komutanı yan yana fotoğraf paylaşıp Türkiye’ye meydan okudu. Bunun üzerine karargâhın ablukaya alındığı bildirildi.

KUZEY ŞAHİNLERİ TUGAYI’NIN KARARGÂHI KUŞATILDI

El Vatan gazetesi, 12 gündür Kuzey Şahinleri Tugayı karargâhının sıkı kuşatma altına alındığını yazdı. Grubun militanlarının Türk emirlerine boyun eğene kadar dışarı çıkmalarının engellendiğini ileri sürdü. Grubun destekçilerinin de ablukanın kaldırılması için Azez’de protestolara başladığı öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Türkiye’nin fesih kararının grubun bazı bileşenleri üzerinde karşılık bulduğunu yazdı. Kuzey Şahinleri bünyesindeki gruplardan birinin ayrılıp Feylaku'ş Şam'a katıldığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bölgedeki askeri varlığını artırdığı bildirildi. Önceki gün 23 askeri araçtan oluşan bir askeri konvoy, İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesine gitti. Böylece ekim ayı başından bu yana Suriye'ye geçen askeri araç sayısı 43'e ulaştı.

Ankara’nın, Suriye Hükûmeti ile normalleşmeye karşı çıkan grupları adım adım tasfiye etmesi bekleniyor. Bu gruplar ise, Türkiye’yi, HTŞ’ye ve PKK/PYD’ye katılmakla tehdit etmeye çalışıyor.