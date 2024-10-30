Türkiye'den nükleer enerji atağı: İkinci ve üçüncü santraller için Çin ve Rusya ile görüşmeler

Türkiye nükleer enerji alanında atağa geçti. Akkuyu’nun ardından ikinci ve üçünçü santraller için Çin ve Rusya’yla temasa geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ekim ayı içinde önce Çin’i ardından Rusya’yı ziyaret etti. Bakan Bayraktar’ın bu ziyaretlerinde santraller de gündeme geldi.

Çin’li Gnos şirketiyle görüşen Bayraktar sosyal medya hesabından “CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık” paylaşımı yaptı.

Kazan’da düzenlenen BRİCS zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Zirveye Erdoğan’la birlikte Bakan Bayraktar da katılmıştı.