Türkiye'den Şam'a atama! Bakan Hakan Fidan yeni görevini tebliğ etti

Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu'na yeni görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından tebliğ edildi.

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Türkiye'den Şam'a atama! Bakan Hakan Fidan yeni görevini tebliğ etti
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Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Burhan Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

Şam Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanan Burhan Köroğlu, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yaptı. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim Kurulu başkanlığı da yapan Köroğlu, İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserler verdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Moritanya Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu, 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştı.

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