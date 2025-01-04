Türkiye'den, Ukrayna hamlesi

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye, Ukrayna'da çatışmaların sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin hızlandırılması için diplomatik bir plan önerdi.

Voice of Ukraine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Türkiye'nin sunduğu planına olumlu baktığını aktardı.

Habere göre, Türkiye'nin plan, mevcut cephe hatlarında çatışmaların dondurulmasını ve Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge kurularak, bu bölgeye uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılmasını önerdi.

Plan, Ukrayna’nın toprak talebi ve NATO üyeliğinden taviz vermesini de içeriyor. İddiaya göre, Türkiye, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili görüşmelerin en az 10 yıl ertelenmesini önerdi.

Söz konusu planın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kasım ayındaki G-20 zirvesinde duyuracağı haberleri basına yansımış, ancak bu haberler Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmıştı. Donbas'ta uluslararası barış gücü kurulması girişimlerine karşı çıkan Rusya’dan da basına sızdırılan plana tepki gelmişti.