Türkiye'den 'Uygur' kararı

Çin'e karşı Uygur Türkleri üzerinden başlatılan karalama kampanyasına yirmi iki ülke destek verdi. Ortak bildiriye imza atan ülkeler "Uygurları serbest bırak" açıklaması yaptı.

Amerika destekli Uygur provokasyonları sürüyor. 22 ülke birleşerek, Çin karşıtı bildiriye imza attı.



Japonya, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkeler "Kitlesel gözaltıları derhal durdur, Uygurları serbest bırak" başlıklı mektubu Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Türkiye mektuba imza atmadı.



Mektupta Çin'in Uygurlara sistematik şiddet uyguladığı iddia edildi. Gözaltıların sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.





ulusal.com.tr