Türkiye’nin en büyük tarım fuarı İzmir’de açılıyor. Dünyanın dört bir yanından tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcilerini aynı çatı altıda buluşturan fuar, şimdiden heyecan yarattı.

Tarımın kalbi İzmir’de atacak…



Yurtiçi ve dışından binlerce sektör temsilcisi aynı çatı altında toplanacak…



Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 4. büyük organizayonu olan fuara yabancı tarım bakanları da katılacak.



Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’deki dokuz fuara destek veriyor. Onlardan biri olma özelliğini taşıyan tarım fuarında dört gün boyunca çok uluslu tarım iş forumu düzenlenecek.



Fuar da yok yok.. 2018 Model traktör lansmanı, koyun keçi güzellik yarışması, yoğurt yeme yarışı gibi birçok ilgi çekici yarışma ve etkinliğin hazırlıkları da tamamlandı.



Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, fuara 850 firmanın katılacağını söyledi.





HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA

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