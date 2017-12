Vatan Partisi’nin bütün organ ve kurumlarında, lider ve yönetici noktalarda çok sayıda genç tecrübeyle kol kola...

Türkiye seçim sathına girdi. Seçim yılı, takvime göre 2019 olsa da siyasi partiler şimdiden hazırlıklara başladılar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il il dolaşarak partisinin kongrelerine katılıyor. CHP de il ve ilçe kongreleriyle yönetimlerini tahkim etmeye çalışıyor. MHP’de henüz bir hareketlilik görünmezken, Vatan Partisi ise olağanüstü il-ilçe kurultaylarıyla kurmaylarını belirliyor. Vatan Partisi, 27 Ocak 2018’de yapacağı seçimsiz olağanüstü kurultayla cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna ilan edecek.

Geçen günlerde olağanüstü kurultayla belirlenen Vatan Partisi Ankara il yönetiminde, çok sayıda gencin bulunması dikkat çekmişti. Olağanüstü kurultayda, il başkanlığına 1968 gençlik hareketinin liderlerinden tecrübeli isim Kamil Dede seçilmişti. Dede’nin ekibini oluşturacak 21 kişilik Ankara il yönetimine ise tamamı anahtar listede de gösterilen 13 genç seçildi. Arkada kalan haftada, İzmir’de de kurulan yeni yönetimde il sekreterliği ve il saymanlığı gibi önemli görevlere gençler getirildiler. Bugün, Aydınlık Gençlik Sayfası’nda Vatan Partisi’ndeki, diğer partilere göre açık ara kendisini gösteren gençleşmeyi aktaracağız.





MÜCADELE, HEVES DEĞİL YAŞAM TARZI

Vatan Partisi’nde gençler, partinin gençlik kolu Öncü Gençlik vasıtasıyla üye oldukları ilk andan itibaren sorumluluklar üstleniyorlar. Öğrencilik yaşamları boyunca Öncü Gençlik örgütlenmesinin içinde faaliyet yürüten genç üyeler; üniversite topluluklarında, kulüplerde, derneklerde, okul dergilerinde ve gazetelerinde görevler alıyorlar. Binlerce gençle temas ediyorlar. “Vatan İçin Öğren, Üret, Mücadele Et” sloganıyla tarihten edebiyata, bilimden sanata ve meslek çalışmalarından spora kadar çeşitli alanlarda kendilerini geliştiren gençler, hem yöneticilik vasıfları kazanıyor hem de birçok alanda partiyi besliyor.



‘PARTİ TEŞVİK EDİYOR’

Öğrencilik yaşamı sona erenler ise Öncü Gençlik’ten mezun oluyor. “Öncü Gençlik’ten mezun olmak” gençler arasında sık kullanılan ve oturmuş bir deyim. Ancak gençler partiyle bağlarını koparmıyor, mücadeleden uzaklaşmıyorlar. Öğrendikleri uzun soluklu ve hayat boyu mücadele kültürüyle devam ediyorlar. Öncü Gençlik içinde yeteneklerini geliştiren ve deneyim kazanan gençler mezun olduktan sonra, partinin kademe ve kurumlarıyla ilişkilerini sürdürüyorlar, görevler alıyorlar.

Son sınıfa geçenler merkezde listeleniyor, ilgi alanlarına, isteklerine ve ihtiyaçlara göre sınıflandırılıyor, mezun olmaları halinde bilgileri parti genel sekreterliğine iletiliyor, oradan da il teşkilatlarına bildiriliyor. Zaman zaman gençlerin görevlendirmeleri doğrudan parti merkezi tarafından öneriliyor. Bu durum Vatan Partisi’nde 2010 yılındaki genel kurultayla karar altına alınmış bir politika.





‘BAŞKA PARTİDE YOK’

Vatan Partisi’nin il-ilçe teşkilatlarında, genel merkezinde, çalışma bürolarında ve bağlı kurumlarında çok sayıda genç, kıdemli isimlerle birlikte görev yapıyor. Dinamik kadroların tecrübeyle buluşması, Vatan Partisi’nin siyasal etkisini pratik düzlemde de arttırıyor, Türkiye’ye güven veriyor. Partisinin gençliğe verdiği önemi “Vatan Partisi’nde gençler vitrin süsü değil öncüdür. Söz ve yetki sahibidir. Vatan Partisi’nde gençliğe güven yüksektir” sözleriyle aktaran Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, “Gençlere bu kadar sorumluluğun ve görevin verildiği başka bir parti yok. Vatan Partisi’nin bütün organ ve kurumlarında, lider ve yönetici noktalarda çok sayıda genç var” dedi.



MKK’DA 40 YAŞ ALTI 29 ÜYE

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerine en genç milletvekili adaylarıyla giren Vatan Partisi, yaklaşan maratona da tecrübeyle kol kola girmiş genç kadrolarıyla hazırlanıyor. Partinin Ankara, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya, Rize ve Aydın başta olmak üzere birçok il ve ilçe teşkilatında önemli görevlerde genç kadrolar bulunuyor. Son kurultayda belirlenen ve partinin karar alma organı olan 90'ı asil 20'si yeden olan Merkez Karar Kurulu’nda (MKK) 40 yaş ve altı 29 isim var. Partinin genel sekreterliğini ise 2010-2012 yılları arasında Öncü Gençlik Genel Sekreterliği görevini yapan Utku Reyhan (32) yürütüyor. Öncü Gençlik raporlarına göre 2012-2017 yılları arasında yüzün üzerinde genç kadro parti organ ve kurumlarında görev almış. Gençleşmenin tek başına beden yaşını değil; yaratıcılık ve zamanı kavrama gibi eylemleri ifade ettiğini vurgulayan genç kadrolar, Aydınlıkçıların en gencinin Genel Başkan Doğu Perinçek olduğunu söyleyerek bütün arkadaşlarını partide görev almaya davet ettiler.





ÖNCÜ GENÇLER ANLATIYOR

Güldane Pekdoğan (27): Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet Devrimimizin temelinde gençlik hareketi vardır. 27 Mayıs, gençlik ihtilalidir. O sebeple Amerikancı 12 Mart darbesi öğrenci liderlerini idam etmiştir. Bugün emperyalizme çuval geçirmek yine bizlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu gercekleştirmek ise bugün Vatan Partisi kadrosu olmak ile somutlanır. Türkiye de genç önderlerin eylemleri olarak tarif ettigimiz tüm eylemler partimizin önderliğinde gerçekleşmiştir.



Berkan Özer (26): Bizler Öncü Gençlik’e katıldığmız günden beri partimizi ve Türkiye’yi yönetme iddiasında olduk. Üniversite mücadelesinden ve büyük halk hareketlerinden edindiğimiz tecrübelerle partimizi besleyerek partimizin gençliğe olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Gençliğin dinamizmini, partimizi 50 yıllık tecrübesiyle birleştirip, partimizin,Türkiye’yi yönetecek en önemli seçenek olduğunu milletimize göstereceğiz.



Erdem Şahin (27) : Partili mücadele, dünyayı değiştirme arzusunu ateşle taşımaktır. Vatan Partili olmak olaylara bilimsel bakmayı, ortak akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmenizi sağlar. Atatürk’ün hayatını teşkilatlanmaya ve partili mücadeleye adadığı gibi bizde Vatan Partili gençler olarak hayatımızı partimize ve vatanımıza adayacağız. Öncü Gençlikte örgütlenmek hayatınızın değişmesi demektir. Cumhuriyetine bağlı tüm gençleri Vatan Partisi’nde örgütlenmeye davet ediyorum.



Cansu Cantürk (24): Ergenekon ve Balyoz sürecinde Vatan Partisi’ne üye oldum. O dönemler yurtseverlerin kumpas davalarında yargılanmaları bir Türk genci olarak mücadele etme görevini önüme koymuştu. Vatan Partisi halk hareketine ve Türkiye’ye önderlik eden, harcı Türk milletinden oluşan, uluslararası düzlemde dünya siyasetine etki eden bir partidir. Vatan Partisi; Türk gençliğini Türkiye nin geleceği olarak görmektedir ve bu açıdan genç üyelerine yeni ve önder görevler vermekten geri durmuyor.



Beyhan Korkman (26): Geçen sene Muğla Öncü Gençlik il başkanlığı görevindeydim. Şimdi Muğla il sekreteriyim. Partimizin yıllardır savunduğu siyasetler bugün bir bir Türkiye’nin önüne gelmektedir. Ortamda yarattığımız siyasi etkiyi örgütlü kuvvette dönüştürmede il ve ilçe örgütleri stratejik öneme sahiptir. Her gün partimizin birikiminden yeni şeyler öğreniyor ve bu alanda gençliğe duyulan ihtiyacı gözlemliyorum.



Emre Karavaizoğlu (25): 3 ay önce Antalya Öncü Gençlik il başkanlığı görevindeydim. Geçtiğimiz hafta Antalya il sekreteri oldum. Öncü Gençlik, Türk Devrimi’nin kadro ocağıdır. 5 yıldır burada çok şey öğrendim, sağlam arkadaşlıklar kurdum. Öncü Gençlik’in kadroları yarını yönetecek olan kadrolardır. Bütün devrimler bir öncü partinin önderliğinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin öncü partisi de Vatan Partisi’dir.



Meltem Ayvalı (26): Geçtiğimiz yıl Öncü Gençlik’ten mezun oldum ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak partimizde görev aldım. Parti’nin işleri, genç kadrolardan oluşan Genel Sekreterlik Bürosu’na emanet edilmiş. Gençlerin hem karar alma mekanizmalarında hem de pratikte son derece etkili olduğunu her an görebiliyorsunuz. Vatan Partisi’nde gençlere ve kadınlara verilen değer göstermelik değil.



Osman Erbil (32): 2012-2013 yıllarında Öncü Gençlik Genel Sekreteriydim. 1 yılı aşkındır da Kadıköy ilçe başkanlığı görevini yürütüyorum. Öncü Gençlik bize, gençliğin ateşinin, heyecanın öncü partinin gücüyle birleştiğinde ortaya çıkan muzzam dinamizmi tecrübe ettirdi. Bu tecrübenin şu anki parti görevlerimizi başarıyla yapmamızdaki katkısı tartışılmazdır. Öncü Gençlik durmaksızın Türkiyemize Atatürk devrimcisi gençlik kadroları yetiştiriyor. Ne mutlu Öncü Gençlik’e!