Türkiye’nin en sıcak yeri: Bayramın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi

Geçmişte Türkiye’nin en sıcak noktası olarak kayıtlara geçen Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde sokaklar boş kaldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türkiye’nin en sıcak yeri: Bayramın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi
Yayınlanma:

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde kavurucu sıcaklık etkili oldu.

15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 dereceyle Türkiye’nin en sıcak noktası olarak kayıtlara geçen ilçe, bayramın ilk gününde de yüksek sıcaklıklarla gündeme geldi.

Türkiye’nin en sıcak yeri: Bayramın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi - Resim : 1

Mikroklima iklim özelliklerine sahip ilçede gün içerisinde yükselen hava sıcaklığı dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. İlçedeki sıcak hava dron ile havadan da görüntülendi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik alanları tercih ettiği gözlemlendi.

Define için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldıDefine için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldıDünya
Meteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirlerMeteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirlerYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir sıcaklık
Günün Manşetleri
O araçların üzerine "Haram parayla alınmıştır" yazdırdı
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor
Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti
Bakan Gürlek’ten Fenerbahçe açıklaması
Özgür Özel'in Grup Başkanlığı geçersiz mi sayılacak?
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Kurban Bayramı mesajı
Ateşkes ihlal edildi, cevapsız bırakmayacağız
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 500 bin TL'nin 6 aylık getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirler Meteoroloji 9 kenti uyardı: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! İşte o şehirler
Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
Define için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldı Define için girdikleri mağarada mahsur kaldılar! 7 gün sonra 5 kişiye ulaşıldı