Türkiye’nin en sıcak yeri: Bayramın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde kavurucu sıcaklık etkili oldu.

15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 dereceyle Türkiye’nin en sıcak noktası olarak kayıtlara geçen ilçe, bayramın ilk gününde de yüksek sıcaklıklarla gündeme geldi.

Mikroklima iklim özelliklerine sahip ilçede gün içerisinde yükselen hava sıcaklığı dijital tabelalara 46 derece olarak yansıdı. İlçedeki sıcak hava dron ile havadan da görüntülendi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Vatandaşların açık alanlar yerine kapalı ve gölgelik alanları tercih ettiği gözlemlendi.