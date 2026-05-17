Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin Arnavutköy-Halkalı etabında test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıkladı. Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası olan Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin iki bölüm halinde planlandığını belirtti.

Projede;

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olmak üzere iki ayrı etap bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak - Resim : 1

17,5 KİLOMETRELİK HATTA SON RÖTUŞLAR

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık.”

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Türkiye’nin metro sınıfındaki en uzun ve en hızlı ring hattının tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak - Resim : 2

69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI

Bakan Uraloğlu, “Tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.” dedi.

Hattın tamamının devreye alınmasıyla birçok metro hattıyla entegrasyon sağlanacağını belirten Uraloğlu, şu bağlantıları sıraladı:

Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu
Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu
Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu
Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu
Marmaray

Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak - Resim : 3

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Yeni hat sayesinde seyahat sürelerinin önemli ölçüde azalacağını ifade eden Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:

Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika
Halkalı-Göktürk arası 43 dakika
Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika
Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika
Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika
Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakika olacak.

600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalarEkonomi
Yargıtay nafaka için o sınırı çizdi: Artık tek kuruş ödenmeyecekYargıtay nafaka için o sınırı çizdi: Artık tek kuruş ödenmeyecekGündem
DSÖ'den kritik karar: Küresel acil durum ilan edildi!DSÖ'den kritik karar: Küresel acil durum ilan edildi!Sağlık
Abdulkadir Uraloğlu istanbul ulaşım metro Marmaray istanbul havalimanı halkalı
Günün Manşetleri
Rasim Ozan Kütahyalı: Operasyon yerinde bir karar
İran Genelkurmayından ABD'ye sert rest
Uluslararası suç örgütü yöneticisi yakalandı!
Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara darbe!
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
Sürücüler dikkat! O yollar trafiğe kapatılıyor
Irak’ın talebiyle Interpol arıyordu! DEAŞ şüphelisi yakalandı
Uluslararası casusluk ağı çökertildi: 7 ajan tutuklandı
Çok Okunanlar
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak! Kuvvetli sağanak ve fırtına aynı anda vuracak!
17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı! 17 Mayıs 2026 altın fiyatları fırladı!
17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Depoları dolduracaklar dikkat! 17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Depoları dolduracaklar dikkat!
Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı! Mayıs 2026 emekli promosyonları 82 bin 500 TL'ye fırladı!