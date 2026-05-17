Türkiye'nin en uzun ring hattı tamamlanıyor: İstanbul’da seyahat süreleri kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası olan Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin iki bölüm halinde planlandığını belirtti.

Projede;

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olmak üzere iki ayrı etap bulunduğunu ifade etti.

17,5 KİLOMETRELİK HATTA SON RÖTUŞLAR

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık.”

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Türkiye’nin metro sınıfındaki en uzun ve en hızlı ring hattının tamamlanacağını söyledi.

69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI

Bakan Uraloğlu, “Tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.” dedi.

Hattın tamamının devreye alınmasıyla birçok metro hattıyla entegrasyon sağlanacağını belirten Uraloğlu, şu bağlantıları sıraladı:

Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu

Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu

Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu

Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu

Marmaray

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Yeni hat sayesinde seyahat sürelerinin önemli ölçüde azalacağını ifade eden Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:

Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Halkalı-Göktürk arası 43 dakika

Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika

Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakika

Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika

Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakika olacak.