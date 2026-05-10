Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı

Türkiye’nin hava sahasındaki üstünlüğü, geçtiğimiz yıl tarihi bir mali başarıya dönüştü. EUROCONTROL standartları çerçevesinde sağlanan seyrüsefer hizmetleri, Türkiye’nin kasasına rekor seviyede girdi sağladı

Toygu Ökçün
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, Türkiye'nin hava sahası kullanımından elde ettiği gelir rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında sağlanan tutar yaklaşık 33 milyar 55 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2024 yılında 21 milyar 586 milyon lira olan bu kazanç, bir yıl içinde yüzde 53 oranında artış gösterdi. Türkiye, EUROCONTROL kuralları gereği hava sahası kullanıcılarından personel maliyetleri, cari giderler ve amortismanları içeren "maliyet tabanı" üzerinden bu tahsilatı gerçekleştiriyor.

AVRUPA'DA TALEP İKİNCİSİ TÜRKİYE

Türkiye, ulaştığı bu rakamlarla uluslararası arenadaki konumunu da güçlendirdi. "Milli maliyet tabanının büyüklüğü endeksi" verilerine göre Türkiye, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında 6'ncı sırada yer alırken, "hava sahasına talep" sıralamasında dünya devlerini geride bırakarak ikinci oldu.

Özellikle geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ocak ayında Avrupa hava sahasında en fazla birime hizmet veren ülke konumunu sürdüren Türkiye, sistem içi hizmet birim sayısı rekorunu tazeledi. EUROCONTROL üyelerinin ortalama büyüme oranı yüzde 5,5’te kalırken, Türkiye yüzde 9,3 büyüme kaydederek kıta genelinde dikkat çekici bir performans sergiledi.

KONUM VE ALTYAPI GÜCÜ

Elde edilen bu başarı, sadece trafik yoğunluğuyla değil, planlı altyapı yatırımlarıyla da doğrudan ilgili. Türkiye'nin iç hat talebindeki artış, modern altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı, bu rekorun temel taşlarını oluşturdu.

Doğu-batı aksında bir koridor niteliği taşıyan jeopolitik konum, hava trafiğinin Türkiye üzerinden akmasını sağlarken, hizmet birim sayısının yıl sonunda yaklaşık 21,869 milyona ulaşmasını sağladı. Türkiye, hava sahasını sadece bir geçiş güzergahı değil, yüksek katma değerli bir hizmet alanına dönüştürmeye devam ediyor.

