Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu
Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, tuğgeneralliğe yükseltildi.
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Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı tamamlanarak askeri personelin terfi ve atama kararları kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklanan listelerde Hava Kuvvetleri kadrosunda görev yapan Gezeravcı'nın askeri kariyerindeki yeni rütbesi netleşti. Kararlar sonrasında Gezeravcı'nın tuğgeneralliğe yükselen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
UZAYDA 21 GÜNDEN FAZLA KALMIŞTI
Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, yakın geçmişte tarihi bir uçuşa katılmıştı. Gezeravcı, 2024 yılında Axiom Mission 3 (Ax-3) ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti.
Söz konusu görev kapsamında 21 günden fazla uzayda kalan Gezeravcı, alınan yeni kararla birlikte kariyerine tuğgeneral rütbesiyle devam edecek.