Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor: Hız 240 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli imkanlarla hayata geçirilen milli elektrikli hızlı tren projesinin güncel test durumuna ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Test aşamalarının başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Uraloğlu, aracın teknik yeterliliğini sağlamasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini aktararak "Trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz" dedi.

TESTLERDE YENİ REKOR: 240 KİLOMETRE HIZA ULAŞILDI

Projenin geçmiş test aşamalarına da değinen Uraloğlu, aracın dinamik fren kontrollerindeki performansını hatırlattı. Gelinen son noktada kaydedilen ivmeyi aktaran Bakan, ulaşılan yeni hızı şu ifadelerle duyurdu: "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden Milli Elektrikli Hızlı Tren'imiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı."

Trenin piste çıkarıldığı testlerin içeriğine dair teknik bilgiler de veren Uraloğlu, süreç boyunca aracın sürüş dinamiklerinin her yönüyle değerlendirildiğini ifade etti. Uygulanan yoğun programların süreceğine işaret eden Uraloğlu, konuya ilişkin olarak "Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları kapsamında, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

577 YOLCU KAPASİTESİ VE ÜST DÜZEY GÜVENLİK DONANIMI

Milli hızlı trenin fiziksel ve teknolojik altyapısına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Alüminyum gövdeye sahip 8 araçtan oluşan setlerin, toplam 577 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceği belirtildi. Güvenlik ve yolcu konforunu merkeze alan donanımlar arasında; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar mekanizmaları, işitsel ile görsel yolcu bilgilendirme ekranları ve güvenlik kamerası sistemleri bulunuyor.

Projede kullanılan yüksek teknolojili bileşenlerin yerlilik oranına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, engelli erişilebilirliği ve seyahat standartlarına yönelik detayları içeren açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "En önemli ve kritik sistemlerinden olan ‘Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile ‘Cer Sistemi'ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık."