Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda

Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29 Mayıs’ta İstanbul’dan uğurlanan Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı’na ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'nda
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Osman Gazi platformunu karşılamak için Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iştiraki olan TP-OTC’nin Genel Müdürü Cem Erdem başta olmak üzere birçok yetkili ve davetli limanda hazır bulundu.

Toplamda 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğinde olan Osman Gazi, personel kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Platformda aynı anda 140 kişi görev yapabilecek. 2026 yılının ortasında faaliyete geçmesi planlanan yüzer üretim ünitesi, Karadeniz’deki enerji operasyonlarının kalbi olacak.

GAZ ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARACAK

Osman Gazi’nin doğal gaz işleme kapasitesi günlük 10,5 milyon metreküp, transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak açıklandı. Bu kapasiteyle Karadeniz’den sağlanan mevcut doğal gaz üretimi ikiye katlanacak ve Türkiye'nin günlük gaz üretimi 20 milyon metreküpe ulaşacak.

Bu seviyeye ulaşıldığında, Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den sağlanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda kesintisiz olarak 20 yıl boyunca görev yapacak.

Osman Gazi platformu, 26 Eylül 2024’te Çanakkale’de bulunan tersaneye alınmış, burada kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti. Bu faaliyetlerin tamamlanmasının ardından 27 Mayıs’ta kuru havuzdan çıkarılan dev platform, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul Boğazı’ndan geçmiş ve büyük bir törenle uğurlanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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