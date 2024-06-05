Ulusal Kanal varsa, hayat da var. Ulusal Kanal'ın Digitürk platformunda tekrar yer alabilmesi için yapılan ödeme çağrısı dalga dalga büyüyor.



Türkiye'nin kıymetli sanatçıları da Ulusal Kanal'a destek çağrısına katıldılar.

ULUSAL KANAL SIRTINI TÜRK HALKINA DAYIYOR

Besteci ve MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ataer, "Ulusal Kanal sırtını Türk halkına dayıyor" dedi, herkesi destek olmaya çağırdı : "Ulusal Kanal'ın yaslandığı herhangi bir holding, devlet yapısı, belediye, bir yerel yönetim yok. Ulusal Kanal bu anlamda hortumlarını bir yere yerleştirmiş, içeride ve dışarıda herhangi bir vakumlama yapmak durumunda değil. Onun yaslandığı cephanesini sağladığı tek gücü var. Kendi içinde yaşadığı ülke toprakları ve o ülkenin halkı. Onun için Ulusal Kanal'ın bu gayretine bir rica olarak bakmak son derece yanlıştır. Bu bir görevlendirmedir ve bu görev de hepimizin boynumuzun borcudur."

ULUSAL KANALA HEPİMİZ DESTEK OLACAĞIZ

Karikatürist Akın Çavdarlı ise "Umarım bu günlerde de bir ihtiyacı olduğunda Ulusal Kanal'a hepimiz çam sakızı çoban armağanı bir şekilde destek olacağız. Ben kalemimle destek oluyorum. Sizler gönlünüzden koptuğunca destek oluyorsunuz. Bu kanal hayatına tüm zorluklarla, gümbür gümbür bomba gibi bütün yolsuzlukların, haksızlıkların ve teröristlerin, bölücülerin karşısında dimdik durmaya devam edecek."

SANATA VE SANATÇIYA DEĞER

Sihirli Pabuçlar Bale Okulu’nun kurucusu, sanatçı Günnur Bayburt da çağrıya katıldı: "Ulusal Kanal'ın sanata ve sanatçıya ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ulusal Kanal bütün Türkiye'nin izlemesini istiyorum. Bu sebeple Digitürk'te yayınlanması için gereken desteği herkesin esirgemeyeceğine inanıyorum."