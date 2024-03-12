Türkiye'nin konuştuğu ölümlü trafik kazasında yeni gelişme

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T. Cihan Timur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında yeni bir gelişme daha yaşandı. 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçıran canavar anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.

HAVALİMANINA KADAR EŞLİK ETMİŞTİ

İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T. Cihantimur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.