Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtladı. Bakan Hakan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.
Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Bakan Hakan Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.
TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILACAK MI?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin, "Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusunu da yanıtladı.
Bakan Hakan Fidan, verdiği cevapta, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı