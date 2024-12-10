Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Bakan Hakan Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILACAK MI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin, "Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

Bakan Hakan Fidan, verdiği cevapta, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.