Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılıp açılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtladı. Bakan Hakan Fidan, konuyla ilgili açıklamasında, "Şartların oluşmasına bakacağız." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı
Yayınlanma:

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmede verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Bakan Hakan Fidan, "Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor." yanıtını verdi.

TÜRKİYE'NİN ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ YENİDEN AÇILACAK MI?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gazetecilerin, "Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

Bakan Hakan Fidan, verdiği cevapta, "Şartların oluşmasına bakacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladıDEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

hakan fidan suriye şam
Günün Manşetleri
"Suriye'de özerklik ve federasyon ABD ve İsrail'in planlarıdır"
Asgari ücret için Bakan Vedat Işıkhan'dan ilk mesaj geldi!
Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret açıklaması
DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili yeni gelişme
İsrail ordusu, Suriye'ye karadan ve havadan saldırıyor
Netanyahu için kritik gün
Memurlar için önemli karar: 4.3 milyon memur bu eğitimi alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar Tarihte bugün: 10 Aralık'ta yaşanan tarihi anlar
İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama İran'dan Suriye ile ilgili dikkat çeken açıklama
Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne? Suriyelilerin ülkelerine dönüşündeki son durum ne?
Ehliyet yaş sınırı düşürüldü Ehliyet yaş sınırı düşürüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik 'asgari ücret' açıklaması