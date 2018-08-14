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Türkiye’nin seçeneği Avrasya

ABD’nin dolar operasyonuna karşı Türkiye’nin seçeneği Avrasya ülkeleriyle yakınlaşmak. Peki yıl sonuna kadar 230 milyar dolarlık borç nasıl kapatılacak? Ekonomik tehditlere karşı Türkiye Rusya ya da Çin’den borç alabilir mi? Cari açığın kapatılması için bölge ülkeleriyle takas rejimi konusunda Türkiye hangi adımları atmalı? Uzmanları değerlendirmelerini haberimizde izleyelim.

Türkiye’nin seçeneği Avrasya
ABD’nin dolar operasyonuna karşı Ankara “yeni pazarlara yöneleceğiz” çıkışı yaptı. Türkiye’nin seçeneği ise Avrasya ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek. Türkiye’nin önündeki takvimde ise yıl sonuna kadar 230 milyar doları ödemesi gerekiyor.

Türkiye’nin IMF’den borç almasına dönük tartışmalar varken herkesin aklındaki soru Rusya ve Çin’den borç alınıp alınamayacağı.

Hacettepe Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer İmer’e göre asıl süreç borcun kapatılmasının ardından başlıyor.

Bu kapsamda Rusya ve İran’la yerli para birimleri ya da takas rejimi ile ticaret yapmanın da önemi büyük.


HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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