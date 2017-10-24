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Türkiye'nin Suriye'ye teslim ettiği pilot Mehmet Sufhan'dan Ulusal Kanal'a mesaj

Türkiye'nin Suriye'ye teslim ettiği pilot Mehmet Sufhan'dan mesaj geldi. Ulusal Kanal'a avukatı aracılığıyla mesaj gönderen Sufhan, "Amerika emperyalizmine karşı şavaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye teslim ettiği pilot Mehmet Sufhan'dan Ulusal Kanal'a mesaj

Türkiye'ye düşen Suriye uçağının pilotu Mehmet Sufhan Türkiye'ye mesaj verdi. 

Sufhan yaşına rağmen vatanını savunmak için elinden gelen yapıyor. Avukatı Anıl Cevahir Can aracılığıyla bizlere ulaştırdığı mesajlarında yaşına rağmen neden bu savaşa devam ettiğini anlatıyor.

Pilot, "Vatan savaşını" herşeyin üzerinde tutuyor.

Pilot Sufhan'ın avukatı beraat edeceğini düşünüyor. 

Avukat Pilot Sufhan'ın serbest kaldığı haberini verirken yaşadıklarını da anlattı.

Pilot Sufhan vatanını savunmak için görev yapmış. 

Sufhan'ın avukatı, Cevahir, pilot Sufhan'ın barış için köprü olabileceğini söylüyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #türkiye #Mehmet Sufhan
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