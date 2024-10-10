Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı gelecek? 250-300 Afgan sınırdan geçiyor iddialarıyla ilgili açıklama

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiaları yer aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan mı gelecek? 250-300 Afgan sınırdan geçiyor iddialarıyla ilgili açıklama
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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiaları yer aldı.

Söz konusu iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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