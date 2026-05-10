Türkiye'ye yapay et gelecek mi? O tartışmalara bakanlıktan yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Tarım İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saha denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, mevcut durumda hayvan arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların kurbanlık seçiminde şeffaf bilgiye ulaşabilmesi için teknolojik imkanların seferber edildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "TarımCebimde" uygulamasına dikkat çekti. Vatandaşlar, bu uygulama üzerinden küpe numarasıyla sorgulama yaparak hayvanlara ait tüm bilgilere anında erişebilecek.

YAPAY ET TARTIŞMALARINA KESİN YASAK

Gündemin en çok merak edilen konularından biri olan yapay et üretimi ve ithalatı hakkında konuşan Bakan Yumaklı, dezenformasyonun önüne geçmek adına oldukça sert ve net bir mesaj verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bu konuda herhangi bir esneme payı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Zaman zaman bu konuda dezenformasyon yapıldığına şahit oluyoruz. Ben bu konuyu defalarca açıkladım. Sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isterim, yapay et Türkiye'ye giremez."

Yumaklı, kamuoyunda dolaşan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Bakanlığın kırmızı çizgisinin bu konuda değişmeyeceğini belirterek, “Yapay etin Türkiye’ye girmesi söz konusu değil” dedi.