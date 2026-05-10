Türkiye'ye yapay et gelecek mi? O tartışmalara bakanlıktan yanıt

Kurban Bayramı öncesi denetimler ve hayvan arzına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde kamuoyunu meşgul eden yapay et iddialarına dair sessizliğini bozdu

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Türkiye'ye yapay et gelecek mi? O tartışmalara bakanlıktan yanıt
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Tarım İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saha denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, mevcut durumda hayvan arzında herhangi bir aksama yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşların kurbanlık seçiminde şeffaf bilgiye ulaşabilmesi için teknolojik imkanların seferber edildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "TarımCebimde" uygulamasına dikkat çekti. Vatandaşlar, bu uygulama üzerinden küpe numarasıyla sorgulama yaparak hayvanlara ait tüm bilgilere anında erişebilecek.

YAPAY ET TARTIŞMALARINA KESİN YASAK

Gündemin en çok merak edilen konularından biri olan yapay et üretimi ve ithalatı hakkında konuşan Bakan Yumaklı, dezenformasyonun önüne geçmek adına oldukça sert ve net bir mesaj verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bu konuda herhangi bir esneme payı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Zaman zaman bu konuda dezenformasyon yapıldığına şahit oluyoruz. Ben bu konuyu defalarca açıkladım. Sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isterim, yapay et Türkiye'ye giremez."

Yumaklı, kamuoyunda dolaşan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Bakanlığın kırmızı çizgisinin bu konuda değişmeyeceğini belirterek, “Yapay etin Türkiye’ye girmesi söz konusu değil” dedi.

tarım ve orman bakanlığı Yapay
Günün Manşetleri
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla.... Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....