Amerika’da yapılacak “Miss Universe” güzellik yarışmasında Türkiye’yi Pınar Tartan temsil edecek. Yarışma için tanıtım filmi çekildi. Filmde Efes Antik Kenti tanıtıldı.

Türkiye’nin önemli tarihi noktalarından Efes Antik Kenti Amerika’da düzenlenecek “Miss Universe” güzellik yarışmasında tanıtılacak.



MISS Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci olan İzmirli Pınar Tartan, Amerika’nın Las Vegas kentindeki yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.



Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Pınar Tartan için klip çekildi. Klipte hem Tartan hem de Türkiye tanıtıldı.



Klip çekimi İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki Efes Antik Kenti’nde yapıldı. Pınar Tartan'a dünyaca ünlü İzmirli modacı Zühal Yorgancıoğlu da destek verdi.



Çekimde Yunan mitolojisine göre Truva savaşına neden olan dünyanın en güzel kadını Helen'in kıyafetleri kullanıldı.



Klip çekimine Japon, Çinli ve Koreli turistler de yoğun ilgi gösterdi.



Miss Universe 26 Kasım'da Amerika'nın Las Vegas eyaletinde yapılacak.







ulusal.com.tr