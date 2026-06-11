Türkiye'yi sarsan Leyla Aydemir davasında kritik gelişme! Sır perdesi aralanıyor

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın yarınki celsesinde, davanın seyrini değiştirebileceği belirtilen anne Şükran Aydemir’in kolluk kuvvetleri tarafından mahkemeye getirilerek ifadesine başvurulması bekleniyor. Anne Aydemir'in, olayın başından beri avukatlığını üstlenen Erdoğan Tunç'u azlettiği de dosyada yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAYBOLMUŞTU

Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı için gittikleri Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de ortadan kaybolmuş, 18 gün süren arama çalışmalarının ardından köye 3 kilometre mesafedeki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulunmuştu.

YEREL MAHKEME, İSTİNAF VE YARGITAY SÜRECİ

Olayın ardından 2'si maktulün amcası olmak üzere 7 sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. İlk yargılamada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezası alırken, diğer 6 sanık beraat etti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu kararı bozup amcayı tahliye etmesinin ardından, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada delil yetersizliğinden tüm sanıklara beraat verildi. Ancak anne avukatının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle beraat kararlarını bozdu.

AMCA YUSUF AYDEMİR TEKRAR TUTUKLANDI

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 16 Ocak'ta yeniden başlayan davada mahkeme heyeti, "Öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanması kararlaştırıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı olan amca Yusuf Aydemir, 10 Nisan’daki duruşmada SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde suçlamaları reddederek, "Olay günü Leyla’nın bulunduğunu söyleyince dereye gittim. Telefonum bozuk olduğu için tamire vermiştim, internetim o yüzden kapalıydı. Suçsuzum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da mahkemedeki beyanlarında suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep ettiler.

"KIZ KİLERDEYDİ" SES KAYDI İDDİASI REDDEDİLDİ

Dava kapsamında tanık olarak dinlenen AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan, "Kız kilerdeydi" şeklinde bir ifade kullandığı yönündeki ses kaydı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Erdoğan, olay günü Ardahan'da görevde olduğunu, arama çalışmalarına katılmadığını, aileden kimseyi tanımadığını ve ses kaydının kurum arkadaşıyla yaptığı normal bir görüşmeden ibaret olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, tutuklu amca Yusuf Aydemir'in mevcut durumunun devamına karar verirken, yarınki duruşmada davanın eksik kalan beyanlarının tamamlanması için süreci işletmeye devam edecek.