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Türkler ve Kore DHC'liler Rusya'da buluştu

Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti, 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında Rusya'da... Heyet, burada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede önemli mesajlar verildi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de festivali takip edenler arasında

Türkler ve Kore DHC'liler Rusya'da buluştu

Türk ve Koreli gençler Rusya'da buluştu. Ulusal Kanal da festivali yerinde takip ediyor.

19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Soçi'de devam ediyor. Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti de dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarda bulunuyor.

Son olarak Vatan Partisi heyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni temsilen festivalde bulunan liderliğini Kim Jong Un’un yaptığı Kore İşçi Partisi’nin gençlik örgütü Kimilsungist-Kimjongilist Gençlik Birliği’yle bir araya geldi.

Heyetler bir buçuk saat süren bir resmi toplantı düzenledi. Görüşmelerde ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kalındı.

Kore heyeti, Pyongyang'ın en önemli politikasının "Güçlü Gençlik Güçlü Ordu Güçlü Kore" olduğunu vurguladı.

Görüşmenin ardından festival alanında bulunan tanıtım masası ve sergi gezildi.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de festivaldeydi.

Cengiz, alanı tanıttı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partisi #Kore #rusyai #öncü gençlik
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