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Türköne ve Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi davasında karar çıktı... Kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturmada tutuklanan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Ali Bulaç ve Şahin Alpay ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

Türköne ve Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

Etiketler; #fetö #zaman gazetesi #mümtazer türköne
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