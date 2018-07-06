Dünya'daki ticaret savaşlarının başladığı bir ortamda Amerika, İran petrolünün satışını durdurmak için hamleler yapıyor. İran'la ticaret yapan ülkelere Washington baskı uygularken Tahran ise elindeki kartları kullanıyor. Uzmanlar Amerika'nın İran'ı tahrik ederek ateşle oynadığı görüşünde.

Son yıllarda girdiği bilek güreşlerini kaybeden Amerika, İran'a dönük saldırganlığını arttırdı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın küresel piyasalara ulaşmasını engellemek için çeşitli yollara başvuruyor. Bunlardan biri de İran ile petrol ticareti yapan ülkeleri durdurmak.



Amerika'nın İran'ın petrol satışını engelleme girişimlerini ise Tahran yanıtsız bırakmıyor.



Enerji uzmanı Oğuz Türkyılmaz, Amerika'nın tahrikleri sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyayı ekonomik olarak etkileyeceğini söyledi. Petrol fiyatlarının artacağını belirtti.



Türkyılmaz, gelişmeleri Türkiye açısında da değerlendirdi. Amerika'nın hamlelerine karşı Türkiye'nin yaklaşık 11.5 milyon ton petrol ticareti yaptığı İran'ın yanında yer alması gerektiğini vurguladı.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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