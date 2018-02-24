Türkiye turizminin önemli bir örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yeni başkanını seçiyor. Turizm sektöründe önemli bir dönemin kapısı aralanırken Genel Başkan Adayı Emin Çakmak Ulusal Kanal'a konuştu, hedeflerinden bahsetti

Turizmde önemli görevler üstlenen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yeni başkanını seçiyor.



Seçim yarışı son sürat devam ederken adaylar seçim için hazırlıklarını tamamladı.



TÜRSAB Genel Başkanlığı'na adaylığını koyan Emin Çakmak hedeflerini ve projelerini Ulusal Kanal'a anlattı.



TÜRSAB 23. Dönem Başkan Adayı Çakmak, "50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri için yola çıktık” dedi.



Çakmak, Türkiye’nin cari açık sorununa da dikkati çekerek, Türkiye’nin geleceğinin turizm ve turizmcilerde olduğunu dile getirdi.



81 ilde turizmin canlanması için çalışacağını belirten Çakmak, en önemli hedefini de açıkladı.



TÜRSAB'ın bir diğer Genel Başkan Adayı Hasan Erdem de Ulusal Kanal'da yayınlanan Gündem Ekonomi Programına katılarak adaylığını açıklamıştı.



KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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