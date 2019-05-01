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Turuncu kategoride aranan terörist Mehmet Yaman etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

Turuncu kategoride aranan terörist Mehmet Yaman etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı Siirt'te dün gerçekleştirilen operasyonda turuncu listede bulunan bir teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
''İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edildi.''


ulusal.com.tr

Etiketler; #siirt #mehmet yaman
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