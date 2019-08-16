Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri olan turuncu kategorideki "Fikri" kod adlı terörist Ahmet Boyraz'ın, 4 sivil ile 4 askerin şehit edilmesi, 3 vatandaşın yaralanması, yolcu treni ve demir yoluna bombalı saldırıların da aralarında bulunduğu 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu belirlendi. Terör örgütünün sözde "Dersim eyaleti Munzur alanı sorumlusu" Boyraz'ın PKK'ya 20 yıl önce Yunanistan'dan katıldığı tespit edildi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki "Fikri" kod adlı terörist Ahmet Boyraz'ın, 4 sivil ile 4 askerin şehit edilmesi dahil 17 ayrı terör olayının sorumlusu olduğu ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince Kemah ilçesi kırsal bölgede birbiriyle bağlantılı tek giriş çıkışı olan sarp yamaçtaki mağaralara yönelik 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyona ilişkin detaylara ulaşıldı.



Mağarada etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan Sivas nüfusuna kayıtlı "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz (41) olduğu tespit edildi.



Terör örgütünün sözde "Dersim eyaleti Munzur alanı sorumlusu" olan Boyraz'ın 20 yıl önce Yunanistan'dan örgüte katıldığı belirlendi.



Terörist Boyraz'ın 15 Ekim 2008'de Hakkari merkez Mezra Mahallesi'nde 4 askerin şehit edilmesi, 2010'da Batman'da Özdemir ailesinden 3 sivilin şehit edilmesi, 27 Ağustos 2015'te Erzincan Kemah kara yolu Acemoğlu köprüsü mevkisinde yol kesme eylemi sırasında kaçmaya çalışan Makbule Vural'ın şehit edilmesi, Ali Rıza Vural'ın yaralanması, sivil vatandaşlara ait bir binek araç ve bir kamyon olmak üzere 2 aracın yakılması, bir mikserin yoldan çıkarılması ile Orman Su İşleri Müdürlüğüne ait araçtan 2 silahın gasbedilmesi eylemlerine katıldığı anlaşıldı.



PKK mensubu Boyraz'ın 2015-2019 tarihleri arasında Kemah ilçesinde meydana gelen birçok terör eyleminin sorumlusu olduğu öğrenildi.



Terörist Boyraz'ın bu eylemler dışında 30 Eylül 2017'de Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki bir tünele Türk bayrağı asan sivil vatandaşlara ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olayının meydana gelmediği kaydedildi.



