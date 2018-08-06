Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda, aralarında turuncu listede yer alan İlker Tezer'in de yer aldığı 6 terörist ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in de olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda sağlanan sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.



İçişleri Bakanlığından son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Dallıtepe köyü kırsalında 2'si kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirildi.