TUSAŞ çalışanı teröre meydan okudu: "Hainlere inat daha çok üreteceğiz"

Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen saldırıda yurttaşımızın hayatını kaybederken 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Saldırının ardından yapılan açıklamalar peşe gelirken, TUSAŞ Kampüsünden tahliye edilen bir çalışan, terör hastalıklarına ve onlara destek verenlere sert bir mesaj verdi.

"HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ"

Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından, TUSAŞ çalışanları güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kampüsten ortaya çıkan bir çalışanın, "Hainlere inat, daha fazla sayıda, daha fazla üreteceğiz" sözleri, teröre karşı en güçlü mesajlardan biri olarak kameralar tarafından kaydedildi.

TUSAŞ SALDIRISINDA SON DURUM

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) önünde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığını belirttiği, bu terör saldırısının, Türkiye'nin savunma sanayi atılımlarını hedeflediğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise yaptığı açıklamada, "Bu PKK'lı hainlere hak ettikleri cezayı her fırsatta veriyoruz, ancak bunlar dersler almıyorlar" diyerek konuya karşı tepkisini dile getirdi.