TUSAŞ saldırısında yeni gelişme: Saldırı üstlenildi

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını PKK’nın silahlı kanadı HPG, Ankara TUSAŞ saldırısını üstlendi.

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, "eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle bir ilişkisinin olmadığı ve uzun bir süre önce planlanıp uygulandığı" ifade edildi. Terör örgütünden yapılan açıklama şöyle:

"Bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur. Yapılan bu eylem de bu çerçevede Kurdistan’daki uygulamalara karşı yapılmıştır. TUSAŞ’ın ürettiği silahların Kurdistan’da çocuk ve kadınlar dahil binlerce sivil insanımızı katlettiği bilinmektedir. Bu katliam silahlarının üretildiği merkezlere karşı eylem meşru bir hak yoktur. TUSAŞ askeri bir hedef olduğu gibi, bu eylemde zorunlu olarak bir kişinin yaşamını yitirmesi dışında sivillere dönük herhangi bir yönelim gerçekleştirilmemiştir."

KANDİL'DEN AÇIKLAMA

TUSAŞ saldırısının yankıları sürerken, Kandil'den açıklama yapılmıştı. Açıklamada "Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Eğer bu eylem bizim güçlerimiz tarafından yapılmışsa HPG gerekli açıklamayı yapacaktır. Ancak yansıtılmaya çalışıldığı gibi bu eylemin geliştirilen süreçle kesinlikle bir ilgisi yoktur" Bu eylemin gerekçe yapılarak başta Rojava olmak üzere Şengal ve Medya Savunma Alanlarının hedeflenmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. 23 Ekim Çarşamba günü Önder Apo’yla bir görüşme gerçekleşmiştir. Önder Apo’nun kamuoyuna yansıtılmasını istediği bazı mesajlar da kamuoyuna yansıtılmıştır. Beş yıl aradan sonra Önder Apo’yla görüşme yapılması çok önemlidir. Bu görüşmeyle Önder Apo’dan haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir. Ancak Önder Apo’nun da belirtiği gibi tecrit kalkmamış, devam ediyor"" ifadeleri kullanılmıştı.