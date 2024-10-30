TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı! İşte teröristlerin Sivas'tan Ankara'ya geliş öyküsü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Saldırıyı yapan 2 PKK’lı teröristin Ankara’ya Sivas’tan taksiye binerek geldiği öğrenildi.

PKK’lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek’in 22 Ekim’de Sivas Kangal ilçesinde bir lokantada yemek yedikleri tespit edildi.

POLİS TERÖRİSTLERİ GETİREN TAKSİCİYİ SORGUYA ALDI

Yemekten sonra otobüs yazıhanesinde gezen teröristlerin Ankara’ya gitmek için otobüs seferi bulamadığı, taksi tutup Ankara Polatlı ilçesine gittiği görüldü.

Kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gelen teröristlerin 12 bin TL taksi parası ödedi. Polis ekipleri taksinin plakasını tespit etti ve şoförü olan A.O’yu göz altına aldı.

BEYAZ KAMYONET NEREDEN GELDİ?

Bu gelişmeler, saldırıdan sonra teröristleri televizyonda gören Sivas'taki bir lokanta çalışanının olayı polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Teröristlerin ilçeye de başka bir yerden beyaz bir kamyonetle geldikleri anlaşıldı.

Emniyet güçleri, kamyonetin nerden geldiğini araştırmaya devam ediyor.