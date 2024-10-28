TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık son durumu duyurdu

23 Ekim Çarşamba günü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'da Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralanmıştı.

Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılarla ilgili son durum hakkında Sağlık Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, 17 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyururken 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi. 5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.